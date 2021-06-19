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Кулеба обговорив з главою МЗС Грузії визнання свідоцтв про вакцинацію від коронавірусу

Субота, 19 червня 2021, 15:53

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з грузинським колегою Давидом Залкаліані питання взаємного визнання свідоцтв про вакцинацію від COVID-19

Зустріч пройшла на полях Анталійського дипломатичного форуму, повідомили "Європейській правді" в пресслужбі МЗС України.

"Кулеба висловив готовність України укласти домовленість про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію від COVID-19 та звернувся з проханням позитивно розглянути українську пропозицію", - йдеться в повідомленні.

Сторони також обговорили підсумки зустрічі лідерів держав НАТО 14 червня в Брюсселі. Міністри наголосили на важливості переведення в практичну імплементацію рішення Бухарестського саміту 2008 року про набуття Україною і Грузії членства в Альянсі.

Співрозмовники констатували спільність загроз в Чорноморському регіоні на тлі російської мілітаризації.

Окремою темою зустрічі стали подальші кроки в рамках "Асоційованого Тріо" Україна, Грузії та Молдови для просування їх інтеграції в ЄС.

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