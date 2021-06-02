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Белый дом связался с Кремлем из-за кибератаки на крупнейшую в мире мясоперерабатывающую компанию

Среда, 2 июня 2021, 11:18

Белому дому сообщили, что кибератака на крупнейшую в мире мясоперерабатывающую компанию, которая нарушила производство мяса в Северной Америке и Австралии, исходила от преступной организации, вероятно, базирующейся в России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Guardian.

Кибератака на бразильскую JBS привела к прекращению ее австралийских операций в понедельник и остановила убой скота на заводах в нескольких штатах США.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что JBS передала детали хакерской атаки Белому дому, и Соединенные Штаты связались с российским правительством по этому поводу, а ФБР проводит расследование.

"Белый дом предложил помощь JBS, и наша команда из министерства сельского хозяйства в течение последнего дня несколько раз обращалась к их руководству", - сказала Жан-Пьер.

"JBS сообщила администрации о том, что атака была осуществлена ​​преступной организацией, которая, вероятно, базируется в России. Белый дом непосредственно взаимодействует с российским правительством в этом вопросе и передает сообщение о том, что ответственные государства не скрывают преступников", - добавила она.

Если атаки будут продолжаться, потребители США могут наблюдать повышение цен на мясо в летний сезон гриля, а экспорт мяса может быть нарушен на фоне сильного спроса со стороны Китая.

JBS заявила, что приостановила работу всех пораженных систем и уведомила органы власти.

По оценкам отрасли, компания, штаб-квартира которой расположена в Северной Америке, контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней США.

Кибератака произошла меньше чем через месяц после того, как связанные с РФ хакеры атаковали крупнейшую американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline.

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