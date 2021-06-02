США закликали Болгарію навести лад із системою видачі паспортів для отримання безвізу

Болгарія повинна навести порядок у так званій схемі "паспорти за готівку", якщо країна хоче, щоб її громадяни користувалися безвізовим в'їздом в США.

Про це йдеться в офіційних документах, переданих Держдепартаментом США болгарській владі, повідомляє "Європейська правда", з посиланням на Euractiv.

Американська сторона наполягає на видачі болгарських паспортів тільки сумлінним громадянам, які не становлять загрози для внутрішньої безпеки США.

У 2018 році була виявлена величезна корупційна схема, яка дозволяла будь-кому, хто був готовий заплатити хабар в розмірі 5000 євро, отримати справжній болгарський паспорт, який відкриває двері в ЄС і більшу частину світу.

Державне агентство у справах болгар за кордоном, зокрема, брало участь у схемі, видаючи "платоспроможним клієнтам" підроблені сертифікати болгарського походження, документ, на підставі якого можуть бути видані болгарські документи, що засвідчують особу.

Глава цього агентства був звільнений і провів кілька місяців під вартою, але справжньої реформи не відбулося при колишньому уряді.

В даний час Кіпр, Хорватія, Румунія і Болгарія - єдині країни ЄС, громадянам яких все ще потрібна віза для в'їзду в США.

Однак Хорватія і Румунія отримали запевнення, що Вашингтон найближчим часом скасує для них обмеження. В результаті залишаться тільки Кіпр і Болгарія в категорії країн, громадянам яких потрібно неімміграційна віза для в'їзду в ЄС.

Водночас Єврокомісія намагається виступити посередником для досягнення "візової взаємності" з США. Наступна така зустріч, в якій братимуть участь Комісія, США та болгарська влада, відбудеться 9 та 10 червня.

Тимчасовий уряд Софії намагається до моменту засідання надати гарантії того, що реформа Державного агентства у справах болгар за кордоном справді відбудеться.