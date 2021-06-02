США призвали Болгарию навести порядок с системой выдачи паспортов для получения безвиза

Болгария должна навести порядок в так называемой схеме "паспорта за наличный расчет", если страна хочет, чтобы ее граждане пользовались безвизовым въездом в США.

Об этом говорится в официальных документах, переданных Госдепартаментом США болгарским властям, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Американская сторона настаивает на выдаче болгарских паспортов только добросовестным гражданам, которые не представляют угрозы для внутренней безопасности США.

В 2018 году была обнаружена огромная коррупционная схема, которая позволяла любому, кто был готов заплатить взятку в размере 5000 евро, получить настоящий болгарский паспорт, который открывает двери в ЕС и большую часть мира.

Государственное агентство по делам болгар за рубежом, в частности, принимало участие в схеме, выдавая "платежеспособным клиентам" поддельные сертификаты болгарского происхождения, документ, на основании которого могут быть выданы болгарские документы, удостоверяющие личность.

Глава этого агентства был уволен и провел несколько месяцев под стражей, но настоящей реформы не произошло при прежнем правительстве.

В настоящее время Кипр, Хорватия, Румыния и Болгария - единственные страны ЕС, гражданам которых все еще нужна виза для въезда в США.

Однако Хорватия и Румыния получили заверения, что Вашингтон в ближайшее время отменит для них ограничения. В результате останутся только Кипр и Болгария в категории стран, гражданам которых требуется неиммиграционная виза для въезда в ЕС.

В то же время Еврокомиссия пытается выступить посредником для достижения "визовой взаимности" с США. Следующая такая встреча, в которой примут участие Комиссия, США и болгарские власти, состоится 9 и 10 июня.

Временное правительство Софии пытается до момента заседания предоставить гарантии того, что реформа Государственного агентства по делам болгар за рубежом действительно произойдет.