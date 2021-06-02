Ексглава МЗС Австрії, яка танцювала з Путіним, увійшла до ради директорів "Роснефти"

Колишня глава МЗС Австрії Карін Кнайсль увійшла до нового складу ради директорів компанії "Роснефть", затвердженого акціонерами російської компанії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті "Роснефти".

Разом з Кнайсль російський уряд також висунув в якості незалежних директорів колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, який є чинним головою ради, а також виконавчого директора компанії Nord Stream 2 AG Матіаса Варніга і голову правління Marcuard Holding Ганса-Йорга Рудлоффа.

Усі вони були затверджені акціонерами і увійшли до нового складу ради директорів, що складається з 11 осіб.

Кнайсль обіймала крісло міністра закордонних справ в уряді Себастіана Курца з грудня 2017 року за квотою ультраправої Партії свободи. Вона пішла з міністерства після падіння першого уряду Курца, що сталось через скандал із підкупом Партії свободи.

Після відставки з міністерства Кнайсль почала писати колонки для пропагандистського кремлівського мовника Russia Today (RT).

Кнайсль також запам’яталась танцем з президентом РФ Владіміром Путіним на своєму весіллі.