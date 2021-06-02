Экс-глава МИД Австрии, которая танцевала с Путиным, вошла в совет директоров "Роснефти"

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль вошла в новый состав совета директоров "Роснефти", утвержденный акционерами российской компании.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте "Роснефти".

Вместе с Кнайсль российское правительство также выдвинуло в качестве независимых директоров бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, который является действующим председателем совета, а также исполнительного директора компании Nord Stream 2 AG Матиаса Варнига и председателя правления Marcuard Holding Ханса-Йорга Рудлоффа.

Все они были утверждены акционерами и вошли в новый состав совета директоров, состоящий из 11 человек.

Кнайсль занимала пост министра иностранных дел в правительстве Себастьяна Курца с декабря 2017 по квоте ультраправой Партии свободы. Она ушла из министерства после падения первого правительства Курца, которое произошло из-за скандала с подкупом Партии свободы.

После отставки из министерства Кнайсль начала писать колонки для пропагандистского кремлевского вещателя Russia Today (RT).

Карин Кнайсль также запомнилась тем, что танцевала с президентом РФ Владимиром Путиным на своей свадьбе.