У Вірменії повідомили про перші порушення на виборах

На 15 годину дня у Слідкомі Вірменії отримали 15 повідомлень про випадки порушення виборчого законодавства.

Як пише "Європейськ правда", про це повідомляє "Новости Армении".

У 10 випадках йдеться про спробу голосувати більше одного разу або замість іншої особи. Інші випадки - порушення таємниці голосування, поява на виборчій дільниці зі зброєю та застосування насильства на дільниці або прилеглій території. За останнім фактом порушили кримінальну справу.

Випадок порушення таємниці голосування ймовірно стосується депутата Айка Саргсяна з правлячої фракції "Мій крок" - він нібито опублікував у своєму Facebook фото з кабінки для голосування, пише "Эхо Кавказа".

У випадку "застосування зброї" вочевидь йдеться про інцидент у селі Азаташен, де біля виборчої дільниці пролунали постріли. Як повідомили у поліції, за межами дільниці сталася суперечка між представниками партій "Процвітаюча Вірменія" та "Верелк", під час якої вистрілили з газового пістолета. Пістолет вилучили, одному з учасників подій знадобилась медична допомога.

В апараті обмудсмена повідомили, що на 15 годину отримали 59 повідомлень щодо проблем, пов'язаних з голосуванням.

Тим часом опозиційний блок "Айастан" звернувся у поліцію з вимогою негайно виявити замовників "матеріалів, що містять образи та мову ненависті" на адресу лідерів блоку. Про які матеріали йдеться та коли вони поширювалися, наразі не уточнюється.

За даними ЦВК, станом на 14 годину проголосували 26,82% виборців. Це дещо більше, ніж 24,53% на цей самий час на виборах у 2018 році.

Нагадаємо, у дострокових парламентських виборах у Вірменії беруть участь 21 партія і чотири політичних блоки.

Вибори проходять на тлі затяжної політичної кризи, зумовленої політичною боротьбою всередині країни та розчаруванням після поразки у війні за Карабах восени 2020 року. Ці вибори можуть стати шансом для Росії поквитатися за революцію 2018 року та призвести до остаточної перемоги у Вірменії проросійського курсу – замість спроб зберегти багатовекторну політику та мати тісні відносини з європейськими країнами.

Детальніше про це - у відеоблозі "Європейської правди". та у статті "Вірменія напередодні реваншу: чому Пашинян може програти та які наслідки це матиме".