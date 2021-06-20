В Армении сообщили о первых нарушениях на выборах

На 15 часов дня в Следственном комитете Армении получили 15 сообщений о случаях нарушения избирательного законодательства.

Как пишет "Европейские правда", об этом сообщает "Новости Армении".

В 10 случаях речь идет о попытке голосовать более одного раза или вместо другого лица. Другие случаи - нарушение тайны голосования, появление на избирательном участке с оружием и применения насилия на участке или прилегающей территории. По последниму факту возбуждено уголовное дело.

Случай нарушения тайны голосования вероятно касается депутата Айка Саргсяна с правящей фракции "Мой шаг" - он якобы опубликовал в своем Facebook фото из кабинки для голосования, пишет "Радио Азатутюн".

В случае "применение оружия" очевидно речь идет об инциденте в селе Азаташен, где у избирательного участка раздались выстрелы. Как сообщили в полиции, за пределами участка произошла ссора между представителями партий "Процветающая Армения" и "Верелк", во время которой выстрелили из газового пистолета.

Пистолет изъяли, одному из участников событий понадобилась медицинская помощь.

В аппарате обмудсмену сообщили, что на 15 часов получили 59 сообщений о проблемах, связанных с голосованием.

Оппозиционный блок "Айастан" обратился в полицию с требованием немедленно выявить заказчиков "материалов, содержащие оскорбления и язык ненависти" в адрес лидеров блока. О каких именно материалах речь идет и когда они распространялись, пока не уточняется.

По данным ЦИК, по состоянию на 14 часов проголосовали 26,82% избирателей. Это несколько больше, чем 24,53% в это же время на выборах в 2018 году.

Напомним, в досрочных парламентских выборах в Армении участвуют 21 партия и четыре политических блока.

Досрочные выборы проходят на фоне затяжного политического кризиса, обусловленного политической борьбой внутри страны и разочарованием после поражения в войне за Карабах осенью 2020 года. Эти выборы могут стать шансом для России на реванш после революции 2018 года и привести к окончательной победе в Армении пророссийского курса - вместо попыток сохранить многовекторную политику и поддерживать тесные отношения с европейскими странами.

Подробнее об этом - в видеоблоге "Европейской правды" и в статье "Армения накануне реванша: почему Пашинян может проиграть и какие последствия это будет иметь".