Чинна влада Вірменії перемагає на дострокових парламентських виборах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить підрахунки вірменським Центрвиборчкомом 97% голосів.

Так, партія Нікола Пашиняна "Громадянський договір" отримує підтримку 53,9% виборців.

Також до парламенту заходить опозиційний блок "Вірменія" екс-президента Роберта Кочаряна , за нього віддало голоси 20,8% вірмен. Ця політична сила робила ставку на жорстку проросійську політику та боротьбу із громадськими організаціями, що фінансуються фондом Джорджа Сороса "Відкритте суспільство".

Третє місце займає ще одна проросійська сила – блок "Маю честь", який очолюють екс-голова Служби нацбезпеки Артур Ванецян та екс-президент Серж Саргсян. У цій політичній силі озвучуввали ще більш проросійські заяви, зокрема – про необхідність визнання окупованого Криму частиною РФ. "Маю честь" набирає 5,2% підтримки, тоді як для блоків прохідним є результатом є 7%. Однак, вірменська конституція вимагає присутності у парламенті щонайменше трьох політичних сил. Через це, "Маю честь", ймовірно, теж проходить до парламенту.

Теоретичні шанси пройти у парламент зберігає партія "Процвітаюча Вірменія" олігарха Гагіка Царукяна. На п’ятому місці – проєвропейьска партія "Республіка" - у них лише 3%.

Нагадаємо, у дострокових парламентських виборах у Вірменії беруть участь 21 партія і чотири політичних блоки.

Вибори проходять на тлі затяжної політичної кризи, зумовленої політичною боротьбою всередині країни та розчаруванням після поразки у війні за Карабах восени 2020 року. Ці вибори можуть стати шансом для Росії поквитатися за революцію 2018 року та призвести до остаточної перемоги у Вірменії проросійського курсу – замість спроб зберегти багатовекторну політику та мати тісні відносини з європейськими країнами.

Детальніше про це - у відеоблозі "Європейської правди". та у статті "Вірменія напередодні реваншу: чому Пашинян може програти та які наслідки це матиме".