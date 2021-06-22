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У Польщі затримали членів злочинної групи, яка відмивала гроші з РФ

Вівторок, 22 червня 2021, 10:27

Працівники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали 3 осіб, яких підозрюють в участі в організованій злочинній групі, яка займається відмиванням грошей переважно з території Російської Федерації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Польське радіо.

Один із затриманих керував групою, а двоє інших були працівниками банку.

Затримані заслухали звинувачення і були заарештовані на вимогу прокурора. Також слідчі провели обшуки у двох відділеннях банків.

Загальна сума, легалізована підозрюваним, становила понад 660 мільйонів злотих.

Слідчі встановили, що група діяла з 2015 року в Польщі, Російській Федерації, Білорусі та Сінгапурі. Схема діяльності групи включала створення фіктивних компаній із капіталом, які не здійснювали підприємницької діяльності, і їх єдиною метою було забезпечення грошових переказів банківським установам, що працюють в Європейському Союзі.

Звинуваченим загрожує покарання до 10 років позбавлення волі.

Прокурори не виключають наступних затримань у цій справі.

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