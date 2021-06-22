Місто у Польщі має найгіршу якість повітря в Євросоюзі

Місто Нови Сач на півдні Польщі має найгіршу якість повітря в Європейському Союзі, згідно з новим рейтингом, опублікованим Європейським агентством з охорони навколишнього середовища (ЕЕА).

Про це повідомляє "Європейська правда".

Список з 323 європейських міст був створений на основі середнього рівня дрібних твердих частинок у повітрі (PM2,5) за останні два роки. До топ-10 найбільш забруднених на континенті входять ще чотири польські міста.

Було встановлено, що середньорічна концентрація PM 2,5 на рік становить 27,3 мкг/м3, тоді як Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендує максимум 10 мікрограмів.

Більше того, жодне польське місто не було класифіковане як "добре" щодо якості повітря.

Загалом 27 польських міст, включаючи Варшаву, Вроцлав, Краків, Познань, Лодзь мають погану якість повітря.

На думку експертів, найбільшим фактором, що сприяє цій проблемі, є опалення будинків, оскільки багато поляків спалюють вугілля в побутових печах, а також недостатні заходи проти смогу на національному та місцевому рівнях.

Найкраще повітря в ЄС визначено у місті Умео на півночі Швеції, далі ідуть фінський Тампере та португальський Фуншал. До першої десятки також увійшли три естонських міста.