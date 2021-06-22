Город в Польше имеет худшее качество воздуха в Евросоюзе

Город Нови Сач на юге Польши имеет худшее качество воздуха в Европейском Союзе, согласно новому рейтингу, опубликованному Европейским агентством по охране окружающей среды (ЕЕА).

Об этом сообщает "Европейская правда".

Список из 323 европейских городов был создан на основе среднего уровня мелких твердых частиц в воздухе (PM2,5) за последние два года. В топ-10 самых загрязненных на континенте входят еще четыре польских города.

Было установлено, что среднегодовая концентрация PM 2,5 в год составляет 27,3 мкг/м3, тогда как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует максимум 10 микрограммов.

Более того, ни один польский город не был классифицирован как "хорошо" по качеству воздуха.

Всего 27 польских городов, включая Варшаву, Вроцлав, Краков, Познань, Лодзь, имеют плохое качество воздуха.

По мнению экспертов, главный фактор, способствующий этой проблеме - это отопление домов, поскольку многие поляки сжигают уголь в бытовых печах, а также недостаточные меры против смога на национальном и местном уровнях.

Самый лучший воздух в ЕС определен в городе Умео на севере Швеции, дальше идут финский Тампере и португальский Фуншал. В первую десятку также вошли три эстонских города.