Агентство ЄС позитивно оцінює перші дані про змішування вакцин від коронавірусу

Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що є "вагомі наукові підстави" припускати, що змішування вакцин проти COVID-19 безпечно і ефективно.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

В агентстві заявили, що всі схвалені вакцини працюють однаково - стимулюючи імунну відповідь на вірусний спайк-білок.

Крім того, ранні дані з Іспанії та Німеччини свідчать про "задовільному імунній відповіді та відсутності проблем з безпекою".

Іспанія, Німеччина і Франція входять до числа країн, які вирішили запропонувати вакцину Pfizer або Moderna в якості другої дози молодим людям, які вже отримали першу дозу вакцини AstraZeneca, після побоювань з приводу рідкісних, але серйозних тромбів у цієї групи пацієнтів.

У Великобританії також проводяться випробування кількох комбінацій вакцин проти COVID-19. Перші результати показали, що легкі реакції, такі як головний біль і симптоми грипу, частіше зустрічаються при змішаних комбінаціях. Дуже скоро очікуються перші результати імунітету.

EMA заявило, що очікує результатів цих триваючих випробувань і розгляне дані по мірі їх надходження.

"В даний час EMA не може дати будь-які остаточні рекомендації щодо використання різних вакцин проти COVID-19 для двох доз", - заявило агентство, зазначивши при цьому, що рішення про те, як слід проводити вакцинацію, залишаються прерогативою національного експерта з вакцинації

Напередодні канцлерка Німеччини Ангела Меркель отримала другу дозу вакцини від коронавірусу препаратом від Moderna. Першою дозою у неї була AstraZeneca.