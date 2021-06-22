Меркель щепилася вакциною Moderna після першої дози Astrazeneca

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель отримала другу дозу вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RND.

Меркель тримала друге щеплення кілька днів тому, заявив у вівторок офіційний представник уряду за запитом DPA в Берліні.

Після того, як 16 квітня Меркель отримала вакцину від Astrazeneca в якості першої вакцинації, тепер їй зробили щеплення препаратом від Moderna.

"Я хотіла б подякувати всім, хто бере участь в кампанії вакцинації, і всім, хто був вакцинований. Вакцинація - ключ до подолання пандемії", - прокоментувала Меркель.

Нагадаємо, раніше Меркель закликала УЄФА діяти відповідально щодо планів проведення фіналу футбольного турніру Євро-2020 в Лондоні через побоювання з приводу поширення коронавірусу в Англії.