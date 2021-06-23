Агентство ЕС положительно оценивает первые данные о смешении вакцин от коронавируса

Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что есть "веские научные основания" полагать, что смешивание вакцин против COVID-19 - безопасно и эффективно.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В агентстве заявили, что все одобренные вакцины работают одинаково - стимулируя иммунный ответ на вирусный спайк-белок.

Кроме того, ранние данные из Испании и Германии свидетельствуют об "удовлетворительном иммунном ответе и отсутствии проблем с безопасностью".

Испания, Германия и Франция входят в число стран, которые решили предложить вакцину Pfizer или Moderna в качестве второй дозы молодым людям, которые уже получили первую дозу вакцины AstraZeneca, после опасений по поводу редких, но серьезных тромбов у этой группы пациентов.

В Великобритании также проводятся испытания нескольких комбинаций вакцин против COVID-19. Первые результаты показали, что легкие реакции, такие как головная боль и симптомы гриппа, чаще встречаются при смешанных комбинациях. Очень скоро ожидаются первые результаты иммунитета.

EMA заявило, что ожидает результатов этих продолжающихся испытаний и рассмотрит данные по мере их поступления.

"В настоящее время EMA не может дать окончательные рекомендации по использованию различных вакцин против COVID-19 для двух доз", - заявил агентство, отметив при этом, что решение о том, как следует проводить вакцинацию, остаются прерогативой национального эксперта по вакцинации.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель получила вторую дозу вакцины от коронавируса препаратом от Moderna. Первой дозой у нее была AstraZeneca.