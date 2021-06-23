Україна засудила кібератаки проти Польщі із закликом протидіяти агресії РФ

Міністерство закордонних справ України засудило нещодавні кібератаки проти Польщі та закликало міжнародну спільноту об'єднати зусилля в протидії російській агресії.

Про це йдеться в заяві МЗС України у Twitter в середу, повідомляє "Європейська правда".

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"Україна засуджує нещодавні кібератаки проти Польщі. Висловлюємо солідарність з нашими польськими партнерами та закликаємо міжнародну спільноту об'єднати зусилля в протидії російській агресії проти усього цивілізованого світу", - сказано у повідомленні українського міністерства.

Минулого тижня віцепрем’єр уряду Польщі Ярослав Качинський заявив, посилаючись на інформацію від контррозвідки та Агентства внутрішньої безпеки, що ціла низка польських міністрів і депутатів зазнали кібератаки.

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За його словами, аналіз польських служб і спецслужб союзників дозволяє однозначно заявити, що кібератака була здійснена з території Російської Федерації і була масштабною.

За даними польських спецслужб, список цілей атаки хакерської групи UNC1151, яку пов’язують з російськими спецслужбами, включав щонайменше 4350 електронних адрес, що належать громадянам Польщі.