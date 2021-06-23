Украина осудила кибератаки против Польши с призывом противодействовать агрессии РФ
Министерство иностранных дел Украины осудило недавние кибератаки против Польши и призвало международное сообщество объединить усилия в противодействии российской агрессии.
Об этом говорится в заявлении МИД Украины в Twitter в среду, сообщает "Европейская правда".
"Украина осуждает недавние кибератаки против Польши. Выражаем солидарность с нашими польскими партнерами и призываем международное сообщество объединить усилия в противодействии российской агрессии против всего цивилизованного мира", - говорится в сообщении украинского министерства.
На прошлой неделе вице-премьер правительства Польши Ярослав Качиньский заявил, ссылаясь на информацию от контрразведки и Агентства внутренней безопасности, что целый ряд польских министров и депутатов подверглись кибератаке.
По его словам, анализ польских служб и спецслужб союзников позволяет однозначно заявить, что кибератака была осуществлена с территории Российской Федерации и была масштабной.
По данным польских спецслужб, список целей атаки хакерской группы UNC1151, которую связывают с российскими спецслужбами, включал не менее 4350 электронных адресов, принадлежащих гражданам Польши.