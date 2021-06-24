Прогрес у виконанні Києвом Угоди про асоціацію досягнув 54% - уряд

Прогрес у виконанні Україною Угоди про асоціацію з ЄС за 2015-2020 роки становить 54%.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила в.о. заступника генерального директора урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Марина Неліна під час презентації підсумків виконання Угоди про асоціацію .

"Загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію становить 54%. У 2020 році Україна просунулася в реалізації своїх зобов’язань на 10%" - йдеться у звіті.

"Це дуже добрий показник, оскільки ми говоримо про більше ніж половину виконання зобов’язань на сьогоднішній час, незважаючи на ті складні економічні процеси, які відбувалися в усьому світі" - сказала Неліна.

Найбільшого прогресі за весь час виконання Угоди досягнуто у таких сферах: політичний діалог, національна безпека та оборона – на 89%; юстиція, свобода, безпека, права людини – 85%; технічні бар’єри у торгівлі – 85%; гуманітарна політика – 84%; державні закупівлі – 83%; підприємництво – 81%.

Найнижчий рівень прогресу за фінансовою співпрацею і боротьбою з шахрайством – 24%.