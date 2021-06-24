На саміті Україна-ЄС очікується рішення про приєднання до європейської системи транзиту

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що на саміті Україна-ЄС у жовтні очікується рішення про приєднання України до європейської системи транзиту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала на конференції "Підсумки 6 років імплементації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС" у Києві.

"Ми плануємо, що на саміт Україна-ЄС буде рішення про приєднання України до європейської системи транзиту. Це робота, яка вже здійснюється саме Євросоюзом як їхнє домашнє завдання", - сказала Стефанішина.

Саміт Україна-ЄС, як очікується, відбудеться у жовтні.

Також, за її словами, сфера телекомунікаційних послуг визнана такою, яка першою отримає режим внутрішнього ринку, що означає секторальну інтеграцію в ЄС.

Як повідомлялося, прогрес у виконанні Україною Угоди про асоціацію з ЄС за 2015-2020 роки становить 54%.

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