ЄС надасть Туреччині ще 3,5 млрд євро для стримування потоку біженців

Лідери ЄС на саміті у Брюсселі в четвер затвердять рішення надати Туреччині ще 3,5 мільярда євро, щоб допомогти країні впоратися з міграційною кризою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

До кінця року Єврокомісія надасть майже 530 мільйонів євро на гуманітарні програми та 3 мільярди євро з бюджету ЄС до 2024.

Один з дипломатів ЄС сказав, що новий пакет фінансової підтримки піде не тільки на гуманітарну допомогу, але також матиме елемент "соціальної інтеграції".

Крім того, Туреччині будуть надані 1,9 млрд євро, які передбачені угодою від 2016 року.

Лідери ЄС планують також підтримати Йорданію, Ліван і Сирію. В цілому ці країни отримають 2,2 мільярда євро за рахунок добровільних внесків донорських конференцій.

Дані ООН свідчать, що Туреччина продовжує залишатися першою серед країн світ за кількістю прийнятих біженців, на неї припадає майже 3,7 мільйона біженців або 15% усіх людей, які шукають притулку.