ЕС выделит Турции еще 3,5 млрд евро для сдерживания потока беженцев

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе в четверг утвердят решение предоставить Турции еще 3,5 миллиарда евро, чтобы помочь стране справиться с миграционным кризисом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

До конца года Еврокомиссия выделит почти 530 млн евро на гуманитарные программы и 3 млрд евро из бюджета ЕС до 2024 года

Один из дипломатов ЕС сказал, что новый пакет финансовой поддержки пойдет не только на гуманитарную помощь, но также будет включать элемент "социальной интеграции".

Кроме того, Турции будут предоставлены 1,9 млрд евро, предусмотренные соглашением от 2016 года.

Лидеры ЕС планируют также поддержать Иорданию, Ливан и Сирию. В целом эти страны получат 2,2 млрд евро за счет добровольных взносов донорских конференций.

Данные ООН свидетельствуют, что Турция продолжает оставаться первой среди стран мира по количеству принятых беженцев, на нее приходится почти 3,7 миллиона беженцев, или 15% всех людей, ищущих убежища.