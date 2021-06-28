Зеленський подякував ЄС за згоду на підписання угоди про "відкрите небо"

Президент України Володимир Зеленський подякував Раді ЄС за згоду на підписання з Україною Угоди про спільний авіаційний простір.

Про це він заявив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Вдячний Раді ЄС та португальському головуванню за схвалення Угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС. Угода дасть змогу нашим громадянам отримати дешевші квитки та розширити географію подорожей. Її підписання стане ще одним кроком до входження України в єдиний європейський простір", - відреагував Володимир Зеленський.

Вдячний @EUCouncil та @2021PortugalEU за схвалення Угоди про Спільний авіаційний простір між 🇺🇦 та ЄС. Угода дасть змогу нашим громадянам отримати дешевші квитки та розширити географію подорожей. Її підписання стане ще одним кроком до входження 🇺🇦 в єдиний європейський простір. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 28, 2021

Як повідомлялося, 28 червня Рада ЄС дала згоду на підписання з трьома країнами, у тому числі Україною, Угоди про спільний авіаційний простір. Підписання очікується восени.

Угода має на меті урівняти у деяких правах українські та європейські авіакомпанії, зняти монополію на окремі маршрути, встановлену двосторонніми договорами, полегшити відкриття нових маршрутів між українськими та європейськими містами, та як наслідок – має зменшити ціни на квитки.

Вона була парафована ще у 2013 році, проте досі не була підписана через британсько-іспанську суперечку щодо належності Гібралтара. Підписання очікувалося 11 лютого у Брюсселі, але на початку лютого в офісі президента заявили, що підписання зірвалося.

8 квітня Європейська комісія схвалила оновлений проєкт рішення Ради ЄС про підписання угоди.

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