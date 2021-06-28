Зеленский поблагодарил ЕС за согласие на подписание соглашения об "открытом небе"

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Совет ЕС за согласие на подписание с Украиной Соглашения об общем авиационном пространстве.

Об этом он заявил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Благодарю Совет ЕС и португальское председательство за одобрение Соглашения об Общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС. Соглашение позволит нашим гражданам получить более дешевые билеты и расширить географию путешествий. Его подписание станет еще одним шагом к вхождению Украины в единое европейское пространство", - отреагировал Владимир Зеленский.

Вдячний @EUCouncil та @2021PortugalEU за схвалення Угоди про Спільний авіаційний простір між 🇺🇦 та ЄС. Угода дасть змогу нашим громадянам отримати дешевші квитки та розширити географію подорожей. Її підписання стане ще одним кроком до входження 🇺🇦 в єдиний європейський простір. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 28, 2021

Как сообщалось, 28 июня Совет ЕС дал согласие на подписание с тремя странами, в том числе Украиной, Соглашения о совместном авиационном пространстве. Подписание ожидается осенью.

Соглашение имеет целью уравнять в некоторых правах украинские и европейские авиакомпании, снять монополию на отдельные маршруты, установленную двусторонними договорами, облегчить открытие новых маршрутов между украинскими и европейскими городами, и как следствие - снизить цены на билеты.

Соглашение парафировали еще в 2013 году, однако оно до сих пор не было подписано из-за британско-испанского спора о принадлежности Гибралтара. Подписание ожидалось 11 февраля в Брюсселе, но в начале февраля в Офисе президента заявили, что подписание сорвалось.

8 апреля Европейская комиссия одобрила обновленный проект решения Совета ЕС о подписании соглашения.

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