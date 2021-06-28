Прем'єр Люксембургу захворів на коронавірус, у травні він отримав першу дозу вакцини

Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Бетель здав позитивний тест на коронавірус і перейшов на самоізоляцію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Новини про позитивний діагноз, оголошені його офісом в неділю, з'явилися всього через два дні після того, як Беттель відвідав саміт Європейської ради з іншими лідерами ЄС.

Офіс Беттеля заявив, що жоден з інших лідерів на саміті не входив в число його "близьких контактів", оскільки були дотримані такі запобіжні заходи, як носіння масок і соціальне дистанціювання.

Повідомляється, що у 48-річного Беттеля легкі симптоми, включаючи жар і головний біль. Він планує залишитися вдома на 10 днів і продовжити роботу.

Беттель отримав першу дозу вакцини AstraZeneca на початку травня.