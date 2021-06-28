Прем'єр Люксембургу захворів на коронавірус, у травні він отримав першу дозу вакцини
Понеділок, 28 червня 2021, 15:21
Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Бетель здав позитивний тест на коронавірус і перейшов на самоізоляцію.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
Новини про позитивний діагноз, оголошені його офісом в неділю, з'явилися всього через два дні після того, як Беттель відвідав саміт Європейської ради з іншими лідерами ЄС.
Офіс Беттеля заявив, що жоден з інших лідерів на саміті не входив в число його "близьких контактів", оскільки були дотримані такі запобіжні заходи, як носіння масок і соціальне дистанціювання.
Повідомляється, що у 48-річного Беттеля легкі симптоми, включаючи жар і головний біль. Він планує залишитися вдома на 10 днів і продовжити роботу.
Беттель отримав першу дозу вакцини AstraZeneca на початку травня.
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