Премьер Люксембурга заболел коронавирусом, в мае он получил первую дозу вакцины

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель сдал положительный тест на коронавирус и перешел на самоизоляцию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Новости о положительном диагнозе, объявленном его офисом в воскресенье, появились всего через два дня после того, как Беттель посетил саммит Европейского совета с другими лидерами ЕС.

Офис Беттеля заявил, что ни один из других лидеров на саммите не входил в число его "близких контактов", поскольку были соблюдены такие меры предосторожности, как ношение масок и социальное дистанцирование.

Сообщается, что у 48-летнего Беттеля легкие симптомы, включая жар и головную боль. Он планирует остаться дома на 10 дней и продолжить работу.

Беттель получил первую дозу вакцины AstraZeneca в начале мая.