Додон заявив, що Молдова купить 1 млн доз "Спутника V"

Глава Партії соціалістів Молдови та експрезидент Ігор Додон заявив, що до кінця червня буде укладено договір про покупку 1 млн доз російської вакцини "Спутник V".

Про це він сказав в інтерв'ю гагаузькому телебаченню GRT, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Додон сказав, що наступна гуманітарна партія російської вакцини повинна надійти в країну вже наступного тижня. Він підкреслив, що це передбачають домовленості спікера парламенту Зінаїди Гречаний з президентом Росії Владіміром Путіним.

Крім того, за його словами, до кінця червня буде укладено договір про покупку 1 млн доз цієї вакцини.

"Вже до кінця червня ми укладемо договір на покупку 1 млн доз "Спутника", щоб кожен охочий міг вакцинуватися "Спутником", - повідомив Додон, але не уточнив, хто саме буде укладати цей договір.

Першу партію вакцини "Спутник V" в Молдову доставили 24 квітня. Вона складалася з 71 тисячі доз, з яких майже половину (31 тисячу) відправили в Придністров'я.

Друга партія вакцини, 71 тисяча доз, прибула з Росії 30 квітня.

Додон найактивніше просуває питання російської вакцини для Молдови, але президентка Мая Санду не є противником отримання "Спутника" та зверталася з таким листом до Владіміра Путіна.