Додон лякає Молдову перетворенням на "пішака Заходу, як Україна" у разі перемоги партії Санду

Експрезидент Молдови, лідер "Партії соціалістів" Ігор Додон заявив, що у разі перемоги на дострокових парламентських виборах "правих партій" країні загрожує дестабілізація, встановлення "тоталітарного режиму" та перетворення на "маріонетку Заходу проти Росії".

Як пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це він сказав у телеефірі.

Зазначимо, до "правих" Ігор Додон зараховує партію Маї Санду PAS, також платформу DA, а іноді й політсилу Ренато Усатого.

Додон заявив, що їхня перемога на виборах буде найгіршим сценарієм для країни і означатиме призупинення соціальних програм, проблеми з експортом та переслідування політичних опонентів під виглядом боротьби з корупцією.

Крім того, заявив він, така влада загрожує зовнішньополітичними проблемами та встановленням "тоталітарного режиму".

"Отримавши парламент і уряд, праві перетворять Молдову на пішака Заходу проти Росії. Всередині країни буде повна дестабілізація, у нас будуть соціальні та економічні проблеми, почнеться націоналізм, проблеми з регіонами… Молдова стане гарматним м’ясом, яке не шкода використати проти Росії, як Україна", - заявив Додон.

Він зазначив, що Партія соціалістів і Партія комуністів знають, як вирішувати економічні проблеми у Молдові, та готові сформувати уряд.

Нагадаємо, дострокові парламентські вибори у Молдові призначені на 11 липня. Соцопитування свідчать, що партія президентки Маї Санду має шанси виграти їх.

Комуністи і соціалісти заявили, що вирішили об'єднати сили через "загрозу суверенітету Молдови", та йдуть на вибори блоком ПСРМ-ПКРМ.

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