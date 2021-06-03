Університет Парижа продавав подаровані науці тіла для краш-тестів військових авто

Медичний факультет Університету Париж-Декарт продавав тіла, подаровані науці, для використання у військових випробуваннях, щоб визначити, чи зможуть армійські машини протистояти мінним вибухам.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Times.

За інформацією уряду Франції, факультет також надавав органи Європейському центру досліджень безпеки та аналізу ризиків (Ceesar) для краш-тестів автомобілів.

Розкриття інформації викликало гнів через факультетський Центр для подарованих тіл, який давно описували як "храм французької анатомії", і який закритий у 2019 році, коли заявлялося, що трупи тримаються в поганих умовах - залишаються гнити і з'їдаються мишами - або продаються для збору коштів.

Родичі людей, які подарували свої тіла науці, сказали, що вони не знали, що з ними станеться.

У звіті урядової Генеральної інспекції з соціальних питань, що просочився до ЗМІ цього тижня, йдеться про те, що 37% доходу центру надходили від контрактів з організаціями приватного сектору, з яких за весь орган стягувалося 900 євро та 400 євро за "анатомічну частину". Факультет заявив, що контракти є законними згідно із французьким законодавством, але не мають еквівалентів у Європі.

Професор Олів'є Гейдж, хірург і голова наукової ради Ceesar, захищав цю практику. "Ми стикаємося з проблемою людей, які страждають від надмірної ваги в результаті нещасних випадків. Ми зобов’язані використовувати тіло для отримання даних. Дуже важливо, якщо ми хочемо переконатись, що обладнання автомобіля не є агресивним та небезпечним", - сказав він.

Гейдж також сказав, що тіла, призначені для медичної науки, також використовуються в тестах на військових транспортних засобах.