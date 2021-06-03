Университет Парижа продавал подаренные науке тела для краш-тестов военных авто

Медицинский факультет Университета Париж-Декарт продавал тела, подаренные науке, для использования в военных испытаниях, чтобы определить, смогут ли армейские машины противостоять взрывам мин.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Times.

По информации правительства Франции, факультет также предоставлял органы Европейскому центра исследований безопасности и анализа рисков (Ceesar) для краш-тестов автомобилей.

Раскрытие информации вызвало гнев против факультетского Центра для подаренных тел, который давно описывали как "храм французской анатомии" и который был закрыт в 2019 году, когда заявлялось, что трупы держатся в плохих условиях – они остаются гнить и поедаются мышами - или продаются для сбора средств.

Родственники людей, которые подарили свои тела науке, сказали, что они не знали, что с ними произойдет.

В отчете правительственной Генеральной инспекции по социальным вопросам, просочившемся в СМИ на этой неделе, говорится, что 37% дохода центра поступали от контрактов с организациями частного сектора, с которых за все органы взималось 900 евро и 400 евро за "анатомическую часть". Факультет заявил, что контракты являются законными в соответствии с французским законодательством, но не имеют эквивалентов в Европе.

Профессор Оливье Гейдж, хирург и председатель научного совета Ceesar, защищал эту практику. "Мы сталкиваемся с проблемой людей, страдающих от избыточного веса в результате несчастных случаев. Мы обязаны использовать тело для получения данных. Очень важно, если мы хотим убедиться, что оборудование автомобиля не является агрессивным и опасным", - сказал он.

Гейдж также сказал, что тела, предназначенные для медицинской науки, также используются в тестах на военных транспортных средствах.