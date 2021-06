У Франції затримали жінку, яка плакатом спричинила масову аварію на велогонці

Французька поліція затримала жінку, підозрювану в тому, що вона влаштувала серйозну аварію під час знаменитої велогонки "Тур де Франс", розмахуючи плакатом поблизу траси для спортсменів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Fiagro.

Аварія сталася 26 червня за 45 км від фінішу першого етапу. Жінка з плакатом намагалася потрапити в кадр перед пелотоном і її зачепив німецький велосипедист Тоні Мартін. Він впав на землю і за ним впали десятки інших спортсменів.

The worst Tour de France crash I've ever seen pic.twitter.com/1jngQE1pYg