Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

ЄС і Британія домовилися про перемир'я у "ковбасній війні"

Вступ до ЄС підтримують понад 60% українців, за членство у НАТО – майже 54%

ЄС відновлює вільний в'їзд з Молдови та низки інших держав, але не з України

Франція cкасувала останні коронавірусні обмеження






У Франції затримали жінку, яка плакатом спричинила масову аварію на велогонці

Середа, 30 червня 2021, 19:04

Французька поліція затримала жінку, підозрювану в тому, що вона влаштувала серйозну аварію під час знаменитої велогонки "Тур де Франс", розмахуючи плакатом поблизу траси для спортсменів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Fiagro.

Аварія сталася 26 червня за 45 км від фінішу першого етапу. Жінка з плакатом намагалася потрапити в кадр перед пелотоном і її зачепив німецький велосипедист Тоні Мартін. Він впав на землю і за ним впали десятки інших спортсменів.

В результаті аварії одному гонщику довелося повністю покинути тур, а ще вісім гонщиків отримали травми.

За даними поліції, затримана жінка - француженка і вона перебуває під вартою в містечку Ландерно. Її затримали 30 червня після того, як в поліцію зателефонував свідок, який побачив жінку.

"Тур де Франс" подав офіційну скаргу в поліцію, тепер суд повинен буде прийняти рішення про запобіжний захід.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція інциденти
powered by lun.ua