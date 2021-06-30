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Во Франции задержали женщину, спровоцировавшую плакатом массовую аварию на велогонке

Среда, 30 июня 2021, 19:04

Французская полиция задержала женщину, подозреваемую в том, что она устроила серьезную аварию во время знаменитой велогонки "Тур де Франс", размахивая плакатом на трассе для спортсменов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Fiagro.

Авария произошла в субботу в 45 км от финиша первого этапа. Женщина с плакатом пыталась попасть в кадр перед пелотоном и ее задел немецкий велосипедист Тони Мартин. Он упал на землю и за ним упали десятки других спортсменов.

В результате аварии одному гонщику пришлось полностью покинуть тур, а еще восемь гонщиков получили травмы.

По данным полиции, задержанная женщина – француженка и она находится под стражей в городке Ландерно. Ее задержали 30 июня после того, как в полицию позвонил свидетель, видевший женщину.

"Тур де Франс" подал официальную жалобу в полицию, теперь суд должен будет принять решение о мере пресечения.

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