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В РФ заявили про плани виробляти "Спутник V" в Угорщині

П'ятниця, 4 червня 2021, 10:42

Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) веде переговори з Угорщиною про виробництво в країні російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Про це повідомив глава фонду Кірілл Дмитрієв, передає "Європейська правда" з посиланням на "Коммерсант".

"Ми дійсно ведемо переговори з Угорщиною та низкою інших країн про виробництво вакцини "Спутник V ". І вважаємо, що Угорщина - дуже важливий партнер по "Спутнику"", - заявив глава РФПІ на полях Петербурзького міжнародного економічного форуму.

За даними РФПІ, "Спутник V" визнали в Угорщині найбезпечнішою і ефективною вакциною.

Угорщина в лютому першою в ЄС схвалила застосування російського препарату.

Другою такою країною в ЄС стала Словаччина. Уряд Словаччини схвалив використання російської вакцини "Спутник V" наприкінці травня.

Як відомо, Словаччина зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід з правлячої коаліції через закупівлю урядом російської вакцини "Спутник V".

Прем’єр Ігор Матович пішов у відставку, його місце зайняв Едуард Гегер.

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