Французька поліція демонтувала імпровізований табір мігрантів у порту Кале

У п'ятницю французька поліція демонтувала імпровізований табір для мігрантів у північному порту Кале, вивізши сотні людей під час однієї з найбільших операцій такого роду за останні місяці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

З моменту ослаблення локдауну та відновлення кордонів у межах Європейського союзу мігранти знову почали стікатися до Кале, сподіваючись дістатися до Британії тунелем під Ла-Маншем.

Місцева влада заявила, що кількість мігрантів значно зросла за останні тижні, вони знайшли собі притулок у сараях та імпровізованих таборах у південній частині міста.

"У таборі було ідентифіковано кілька сотень мігрантів, серед яких близько 30 дітей", - йдеться в повідомленні поліції.

Операція розпочалась приблизно о 6 ранку, коли мігрантів доставили до різних приймальних центрів регіону.

Влада неодноразово демонтувала незаконні кемпінги, аби вони знову з’явились деінде протягом місяців.

Багато мігрантів втекли до Франції з Північної Африки, Близького Сходу та Азії, рятуючись з країн, ослаблених війнами та бідністю.

З моменту демонтажу величезних "джунглів Кале" в 2016 році, де проживало до 9000 людей, мігранти зараз розкидані по кількох таборах, більшість з яких на околицях Кале.