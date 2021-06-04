Французская полиция демонтировала импровизированный лагерь мигрантов в порту Кале

В пятницу французская полиция демонтировала импровизированный лагерь для мигрантов в северном порту Кале, вывезя сотни людей во время одной из крупнейших операций такого рода за последние месяцы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

С момента ослабления локдауна и восстановления границ в пределах Европейского Союза мигранты снова начали стекаться к Кале, надеясь добраться до Великобритании по тоннелю под Ла-Маншем.

Местные власти заявили, что количество мигрантов значительно возросло за последние недели, они нашли себе убежище в сараях и импровизированных лагерях в южной части города.

"В лагере было идентифицировано несколько сотен мигрантов, среди которых около 30 детей", - говорится в сообщении полиции.

Операция началась примерно в 6 утра, когда мигрантов доставили в различные приемные центры региона.

Власти неоднократно демонтировали незаконные кемпинги, чтобы они снова появились кое-где в течение месяцев.

Многие мигранты сбежали во Францию ​​из Северной Африки, Ближнего Востока и Азии, спасаясь из стран, ослабленных войнами и бедностью.

С момента демонтажа огромных "джунглей Кале" в 2016 году, где проживало до 9000 человек, мигранты сейчас разбросаны по нескольким лагерям, большинство из которых - в окрестностях Кале.