У Парижі зафіскували небуденний випадок - блискавка влучила в Ейфелеву вежу
Минулої грозової ночі у Парижі одна з блискавок поцілила у верхівку Ейфелевої вежі, що вдалося зафіксувати на фото.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.
У ніч з четверга на п’ятницю у всьому столичному регіоні йшли грози. Фотограф Бертран Кулік, який часто фотографує блискавиці над Парижем, впіймав у кадр влучання в Ейфелеву вежу близько 4:30 ранку. Блискавку видно чітко, але сама верхівка вежі губиться у хмарі.
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Попри значну висоту вежі - понад 300 метрів - влучання блискавки стається не дуже часто, в середньому 4 рази на рік.
Un petit matin très électrique sur Paris avec un impact sur la tour Eiffel vers 4h33.— Kulik Bertrand (@ptrenard) June 4, 2021
Je l'ai pris simultanément avec mes 2 boitiers.#keraunos #meteofrance #meteoparis #meteoville #toureiffel #weather #lachainemeteo #lejournaldelameteo #villedeparis #orage #love pic.twitter.com/NNVlF6zTeI
За грозову ніч над Парижем випало 22 мм опадів, з яких 10 мм - лише за шість хвилин. Це далеко від абсолютних рекорів Парижа, але значно більше за типові показники.
Внаслідок гроз та злив у всьому регіоні вранці 4 червня був ускладнений рух - виникли затримки приміських електричок, з міркувань безпеки закрили кілька станцій метро на 13й лінії, а деякі автошляхи підтоплені.