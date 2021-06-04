У Парижі зафіскували небуденний випадок - блискавка влучила в Ейфелеву вежу

Минулої грозової ночі у Парижі одна з блискавок поцілила у верхівку Ейфелевої вежі, що вдалося зафіксувати на фото.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

У ніч з четверга на п’ятницю у всьому столичному регіоні йшли грози. Фотограф Бертран Кулік, який часто фотографує блискавиці над Парижем, впіймав у кадр влучання в Ейфелеву вежу близько 4:30 ранку. Блискавку видно чітко, але сама верхівка вежі губиться у хмарі.

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Попри значну висоту вежі - понад 300 метрів - влучання блискавки стається не дуже часто, в середньому 4 рази на рік.

За грозову ніч над Парижем випало 22 мм опадів, з яких 10 мм - лише за шість хвилин. Це далеко від абсолютних рекорів Парижа, але значно більше за типові показники.

Внаслідок гроз та злив у всьому регіоні вранці 4 червня був ускладнений рух - виникли затримки приміських електричок, з міркувань безпеки закрили кілька станцій метро на 13й лінії, а деякі автошляхи підтоплені.