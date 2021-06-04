В верхушку Эйфелевой башни попала молния
В минувшую грозовую ночь в Париже одна из молний попала в верхушку Эйфелевой башни, это удалось зафиксировать на фото.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.
В ночь с четверга на пятницу во всем столичном регионе шли грозы. Фотограф Бертран Кулик, который часто фотографирует молнии над Парижем, поймал в кадр попадание в Эйфелеву башню около 4:30 утра. Молнию четко видно, но сама верхушка башни теряется в облаках.
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Несмотря на значительную высоту башни - более 300 метров - попадание молнии происходит не очень часто, в среднем четыре раза в год.
Un petit matin très électrique sur Paris avec un impact sur la tour Eiffel vers 4h33.— Kulik Bertrand (@ptrenard) June 4, 2021
Je l'ai pris simultanément avec mes 2 boitiers.#keraunos #meteofrance #meteoparis #meteoville #toureiffel #weather #lachainemeteo #lejournaldelameteo #villedeparis #orage #love pic.twitter.com/NNVlF6zTeI
В грозовую ночь над Парижем выпало 22 мм осадков, из которых 10 мм - всего за шесть минут. Это далеко от абсолютного рекорда Парижа, но значительно больше типичных показателей.
Из-за гроз и ливней во всем регионе утром 4 июня был затруднено движение - возникли задержки пригородных электричек, из соображений безопасности закрыли несколько станций метро на 13-й линии, а некоторые автодороги подтоплены.