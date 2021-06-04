Євростат: у Болгарії та Польщі найбрудніше повітря серед країн ЄС

Найвища концентрація дрібних частинок забруднюючих речовин (PM2,5) в міських районах серед країн ЄС зафіксована в Болгарії та Польщі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у звіті Євростату.

Дрібні частинки (PM10; діаметром менше 10 мікрометрів) можуть потрапляти глибоко в легені, де можуть викликати запалення і погіршити стан людей, які страждають серцевими та легеневими захворюваннями. Тим часом ще більш дрібні частинки (PM2,5; діаметром менше 2,5 мікрометра) можуть ще серйозніше вплинути на здоров'я.

Серед країн-членів ЄС середньорічна концентрація дрібних частинок (PM2,5) є найвищою в міських районах Болгарії (19,6 мкг/м3) і Польщі (19,3 мкг/м3), за якими слідують Румунія (16,4 мкг/м3) і Хорватія (16,0 мкг/м3).

Найнижча концентрація зафіксована в міських районах Естонії (4,8 мкг/м3), Фінляндії (5,1 мкг/м3) і Швеції (5,8 мкг/м3).

Середньорічна концентрація дрібних частинок у міських районах ЄС поступово знижується і досягла рівня 12,6 мкг/м3 в 2019 році.

Хоча цей тип забруднення повітря протягом років був нижче граничного рівня, встановленого з 2015 року (середньорічне значення 25 мкг/м3), залишаються значні осередки забруднення повітря. Більш того, незважаючи на поступове зниження в останні роки, рівні забруднення повітря в 2019 році як і раніше залишалися вище рівня, рекомендованого ВООЗ (середньорічне значення 10 мкг/м3).