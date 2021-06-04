Евростат: в Болгарии и Польше самый грязный воздух среди стран ЕС

Самая высокая концентрация мелких частиц (PM2,5) в городских районах среди стран ЕС зафиксирована в Болгарии и Польше.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в отчете Евростата.

Мелкие частицы (PM10; диаметром менее 10 микрометров) могут попадать глубоко в легкие, где они могут вызвать воспаление и усугубить состояние людей, страдающих сердечными и легочными заболеваниями. Между тем еще более мелкие частицы (PM2,5; диаметром менее 2,5 микрометра) могут еще серьезнее повлиять на здоровье.

Среди стран-членов ЕС среднегодовая концентрация мелких частиц (PM2,5) является самой высокой в ​​городских районах Болгарии (19,6 мкг/м3) и Польши (19,3 мкг/м3), за которыми следуют Румыния (16,4 мкг/м3) и Хорватия (16,0 мкг/м3).

Самая низкая концентрация зафиксирована в городских районах Эстонии (4,8 мкг/м3), Финляндии (5,1 мкг м3) и Швеции (5,8 мкг/м3).

Среднегодовая концентрация мелких частиц в городских районах ЕС постепенно снижается и достигла уровня 12,6 мкг/м3 в 2019 году.

Хотя этот тип загрязнения воздуха в течение ряда лет был ниже предельного уровня, установленного с 2015 года (среднегодовое значение 25 мкг/м3), остаются значительные очаги загрязнения воздуха. Более того, несмотря на постепенное снижение в последние годы, уровни загрязнения воздуха в 2019 году по-прежнему оставались выше уровня, рекомендованного ВОЗ (среднегодовое значение 10 мкг/м3).