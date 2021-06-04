Глава МЗС Британії: Протасевич дав інтерв'ю явно під примусом
Глава МЗС Великої Британії Домінік Рааб заявив, що затриманий білоруський журналіст Роман Протасевич дав інтерв’ю під тиском і організаторів потрібно притягнути до відповідальності.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Рааб написав у Twitter.
"Тривожне інтерв'ю Протасевича вчора ввечері було явно під примусом і під вартою. Переслідування тих, хто захищає права людини та свободу ЗМІ в Білорусі, має припинитися. Особи, які беруть участь у зйомках, примусі та постановці інтерв’ю, повинні нести відповідальність", - йдеться у повідомленні.
Mr Protasevich's disturbing interview last night was clearly under duress & in detention.— Dominic Raab (@DominicRaab) June 4, 2021
The persecution of those defending human rights and media freedom in Belarus must stop. Those involved in the filming, coercion and direction of the interview must be held accountable
3 червня білоруський державний телеканал ОНТ показав "інтерв’ю", в якому Роман Протасевич "визнав провину" та висловив повагу до Олександра Лукашенка.
Батько Протасевича припускає, що його "напічкали" психотропами заради "зізнань".
Як відомо, 23 травня Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту.
У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали.