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Глава МЗС Британії: Протасевич дав інтерв'ю явно під примусом

П'ятниця, 4 червня 2021, 17:29

Глава МЗС Великої Британії Домінік Рааб заявив, що затриманий білоруський журналіст Роман Протасевич дав інтерв’ю під тиском і організаторів потрібно притягнути до відповідальності.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Рааб написав у Twitter.

"Тривожне інтерв'ю Протасевича вчора ввечері було явно під примусом і під вартою. Переслідування тих, хто захищає права людини та свободу ЗМІ в Білорусі, має припинитися. Особи, які беруть участь у зйомках, примусі та постановці інтерв’ю, повинні нести відповідальність", - йдеться у повідомленні.

3 червня білоруський державний телеканал ОНТ показав "інтерв’ю", в якому Роман Протасевич "визнав провину" та висловив повагу до Олександра Лукашенка.

 Батько Протасевича припускає, що його "напічкали" психотропами заради "зізнань".

Як відомо, 23 травня Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту.

У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали. 

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Білорусь Велика Британія
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