Глава МЗС Британії: Протасевич дав інтерв'ю явно під примусом

Глава МЗС Великої Британії Домінік Рааб заявив, що затриманий білоруський журналіст Роман Протасевич дав інтерв’ю під тиском і організаторів потрібно притягнути до відповідальності.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Рааб написав у Twitter.

"Тривожне інтерв'ю Протасевича вчора ввечері було явно під примусом і під вартою. Переслідування тих, хто захищає права людини та свободу ЗМІ в Білорусі, має припинитися. Особи, які беруть участь у зйомках, примусі та постановці інтерв’ю, повинні нести відповідальність", - йдеться у повідомленні.

Mr Protasevich's disturbing interview last night was clearly under duress & in detention.



The persecution of those defending human rights and media freedom in Belarus must stop. Those involved in the filming, coercion and direction of the interview must be held accountable