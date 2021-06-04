Глава МИД Британии: Протасевич дал интервью явно под принуждением
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что задержанный белорусский журналист Роман Протасевич дал интервью под давлением и организаторов нужно привлечь к ответственности.
Как сообщает "Европейская правда", об этом Рааб написал в Twitter.
"Тревожное интервью Протасевича вчера вечером было явно под принуждением и под стражей. Преследования тех, кто защищает права человека и свободу СМИ в Беларуси, должно прекратиться. Лица, участвующие в съемках, принуждении и постановке интервью, должны нести ответственность", - говорится в сообщении.
Mr Protasevich's disturbing interview last night was clearly under duress & in detention.— Dominic Raab (@DominicRaab) June 4, 2021
The persecution of those defending human rights and media freedom in Belarus must stop. Those involved in the filming, coercion and direction of the interview must be held accountable
3 июня белорусский государственный телеканал ОНТ показал "интервью", в котором Роман Протасевич "признал вину" и выразил уважение к Александру Лукашенко.
Отец Протасевича предполагает, что его "напичкали" психотропами ради "признаний".
Как известно, 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту.
В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.