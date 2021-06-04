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Глава МИД Британии: Протасевич дал интервью явно под принуждением

Пятница, 4 июня 2021, 17:29

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что задержанный белорусский журналист Роман Протасевич дал интервью под давлением и организаторов нужно привлечь к ответственности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Рааб написал в Twitter.

"Тревожное интервью Протасевича вчера вечером было явно под принуждением и под стражей. Преследования тех, кто защищает права человека и свободу СМИ в Беларуси, должно прекратиться. Лица, участвующие в съемках, принуждении и постановке интервью, должны нести ответственность", - говорится в сообщении.

3 июня белорусский государственный телеканал ОНТ показал "интервью", в котором Роман Протасевич "признал вину" и выразил уважение к Александру Лукашенко.

Отец Протасевича предполагает, что его "напичкали" психотропами ради "признаний".

Как известно, 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту.

В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.

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