Глава МИД Британии: Протасевич дал интервью явно под принуждением

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что задержанный белорусский журналист Роман Протасевич дал интервью под давлением и организаторов нужно привлечь к ответственности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Рааб написал в Twitter.

"Тревожное интервью Протасевича вчера вечером было явно под принуждением и под стражей. Преследования тех, кто защищает права человека и свободу СМИ в Беларуси, должно прекратиться. Лица, участвующие в съемках, принуждении и постановке интервью, должны нести ответственность", - говорится в сообщении.

Mr Protasevich's disturbing interview last night was clearly under duress & in detention.



The persecution of those defending human rights and media freedom in Belarus must stop. Those involved in the filming, coercion and direction of the interview must be held accountable