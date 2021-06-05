МЗС Чехії про інтерв'ю Протасевича: Лукашенко використовує методи сталінських репресій

Міністерство закордонних справ Чехії закликало звільнити затриманого в Білорусі засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича та інших політичних в'язнів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті відомства.

У чеському МЗС назвали недавнє інтерв'ю Протасевича на білоруському державному телеканалі "примусовим і явно зрежисованим".

"Неймовірно, що у 21 столітті режим Лукашенко використовував проти своїх противників методи, відомі з найжорстокіших сталінських репресій 1930-1950-х років. Ми засуджуємо ці методи, які явно не належать до цивілізованої Європи. Ми закликаємо до негайного звільнення Романа Протасевича і всіх інших політичних в'язнів в Білорусі, число яких значно збільшується щотижня", - йдеться в заяві.

У заяві зазначили, що затримання Протасевича суперечить міжнародному праву і тому Чехія відразу підтримала пропозицію про нові обмежувальні заходи щодо Білорусі та була однією з перших країн, які заборонили польоти "Белавіа" на своїй території.

"З нашої точки зору, важливо, щоб санкції проти Білорусі не зачіпали простих білоруських громадян, а були націлені виключно на Лукашенка та інших відповідальних осіб, які за допомогою жорстоких репресій допомагають утримувати його авторитарний режим при владі", - заявили в МЗС.

3 червня білоруський державний телеканал ОНТ показав "інтерв’ю", в якому Роман Протасевич "визнав провину" та висловив повагу до Олександра Лукашенка.

Батько Протасевича припускає, що його "напічкали" психотропами заради "зізнань".

Як відомо, 23 травня Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту.

У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали.