МИД Чехии об интервью Протасевича: Лукашенко использует методы сталинских репрессий

Министерство иностранных дел Чехии призвало освободить задержанного в Беларуси основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и остальных политических заключенных.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

В чешском МИДе назвали недавнее интервью Протасевича на белорусском государственном телеканале "принудительным и явно срежиссированным".

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"Невероятно, что в 21 веке режим Лукашенко использовал против своих противников методы, известные из самых жестоких сталинских репрессий 1930-1950-х годов. Мы осуждаем эти методы, которые явно не относятся к цивилизованной Европе. Мы призываем к немедленному освобождению Романа Протасевича и всех других политических заключенных в Беларуси, число которых значительно увеличивается каждую неделю", - говорится в заявлении.

В заявлении отметили, что задержание Протасевича противоречит международному праву и поэтому Чехия сразу поддержала предложение о новых ограничительных мерах в отношении Беларуси и была одной из первых стран, запретивших полеты "Белавиа" на своей территории.

"С нашей точки зрения, важно, чтобы санкции против Беларуси не затрагивали простых белорусских граждан, а были нацелены исключительно на Лукашенко и других ответственных лиц, которые посредством жестоких репрессий помогают удерживать его авторитарный режим у власти", - заявили в МИДе.

3 июня белорусский государственный телеканал ОНТ показал "интервью", в котором Роман Протасевич "признал вину" и выразил уважение к Александру Лукашенко.

Отец Протасевича предполагает, что его "напичкали" психотропами ради "признаний".

Как известно, 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту.

В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.