У США громадянку Латвії звинуватили у причетності до міжнародної хакерської групи

Влада США висунула звинувачення громадянці Латвії в участі в хакерській групі, яка імовірно діяла на території Росії, Білорусії, України і Сурінаму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Мін'юсту США.

Підозрюваною є 55-річна громадянка Латвії Аллі Вітте. Їй інкримінується участь в хакерській групі, яка з 2015 року займалася розповсюдженням вірусного програмного забезпечення Trickbot.

Їй пред'явлено звинувачення по 19 пунктам. Вітте, яка раніше проживала в Парамарібо, Сурінам, був арештована 6 лютого в Майамі.

За даними Мін'юсту США, кіберзлочинці атакували користувачів в США, Великобританії, Австралії, Бельгії, Канаді, Німеччині, Індії, Італії, Мексиці, Іспанії та Росії.

Серед жертв хакерів були лікарні, школи, держустанови та комунальні служби.

Серед іншого влада США інкримінує громадянці Латвії змову з метою здійснення комп'ютерного шахрайства, крадіжки персональних даних, шахрайства щодо банківських установ і відмивання грошей.