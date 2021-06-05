В США гражданку Латвии обвинили в причастности к международной хакерской группе

Власти США выдвинули обвинения гражданке Латвии в участии в хакерской группе, предположительно действовавшей на территории России, Белоруссии, Украины и Суринама.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Минюста США.

Подозреваемой является 55-летняя гражданке Латвии Алле Витте. Ей инкриминируется участие в хакерской группировке, которая с 2015 года занималась распространением вирусного программного обеспечения Trickbot.

Ей предъявлены обвинения по 19 пунктам. Витте, которая ранее проживал в Парамарибо, Суринам, был арестована 6 февраля в Майами.

По данным Минюста США, киберпреступники атаковали пользователей в США, Великобритании, Австралии, Бельгии, Канаде, Германии, Индии, Италии, Мексике, Испании и России. В числе жертв хакеров были больницы, школы, госучреждения и коммунальные службы.

Среди прочего власти США инкриминируют гражданке Латвии сговор с целью совершения компьютерного мошенничества, кражи персональных данных, мошенничества в отношении банковских учреждений и отмывания денег.