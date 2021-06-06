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40 кораблів і 60 літаків: у Балтійському морі почалися масштабні навчання НАТО

Неділя, 6 червня 2021, 17:48

В регіоні Балтійського моря 6 червня почалися великі військові навчання НАТО Baltic Operations (BALTOPS), що проходять цього року в 50-те.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У масштабних навчаннях візьмуть участь близько 4 тисяч військовослужбовців з 18 країн, 40 військових кораблів і 60 літаків. Окрім 16 країн-членів НАТО, в них задіяні військові підрозділи зі Швеції та Фінляндії.

Маневри почалися біля узбережжя Данії, згодом навчання переноситимуться далі на схід і триватимуть до 18 червня.

"Сьогодні США, разом з 15 країнами-членами НАТО та 2 країнами-партнерами, розпочнуть 50-те навчання Baltic Operations (BALTOPS), головні морські навчання в Балтійському регіоні. Навчання на кшталт BALTOPS значно покращують гнучкість та сумісність між країнами-членами та країнами-партнерами", - написав у Twitter глава Пентагону Ллойд Остін.

Вперше в програму внесено відпрацювання оборонних тактик проти кібератак. Біля узбережжя Литви планується провести десантну операцію.

Навчання Baltops регулярно проходять в балтійському регіоні з 1972 року.

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