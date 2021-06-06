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40 кораблей и 60 самолетов: в Балтийском море начались масштабные учения НАТО

Воскресенье, 6 июня 2021, 17:48

В регионе Балтийского моря 6 июня начались большие военные учения НАТО Baltic Operations (Baltops), проходящие в этом году в 50-й раз.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В масштабных учениях примут участие около 4 тысяч военнослужащих из 18 стран, 40 военных кораблей и 60 самолетов. Кроме 16 стран-членов НАТО, в них задействованы воинские подразделения из Швеции и Финляндии.

Маневры начались у побережья Дании, впоследствии учения будут переноситься дальше на восток и продлятся до 18 июня.

"Сегодня США, вместе с 15 странами-членами НАТО и 2 партнерами, начнут 50-е учения Baltic Operations (BALTOPS), главные морские учения в Балтийском регионе. Учения вроде BALTOPS значительно улучшают гибкость и совместимость между странами-членами и странами-партнерами", - написал в Twitter глава Пентагона Ллойд Остин.

Впервые в программу внесены отработки оборонительных тактик против кибератак. У побережья Литвы планируется провести десантную операцию.

Учения Baltops регулярно проходят в балтийском регионе с 1972 года.

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