Президент Евросовета в разговоре с Путиным призвал прекратить разрушительное поведение

Президент Европейского совета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и призвал прекратить разрушительное поведение и заявил о поддержке Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я передал сообщение о единстве ЕС во время своего звонка с президентом Путиным. Тенденция к снижению в отношениях между ЕС и Россией может измениться только в том случае, если Россия прекратит разрушительное поведение", - написал Мишель в Twitter.

I conveyed a message of EU unity in my call with president Putin @KremlinRussia_E



The downwards trend in EU-Russia relations can only change if Russia stops disruptive behavior.



Fighting the pandemic and making effective vaccines available to everyone is a goal we discussed. pic.twitter.com/Rhw2B7xMHa