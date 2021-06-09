Греція запровадить привілеї для вакцинованих

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив про плани уряду запровадити привілеї для вакцинованих, такі як відвідування ресторанів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Міцотакіс сказав, що восени уряд запровадить правила для вакцинованих громадян, і додав, що ніхто не зможе перешкодити власнику ресторану приймати тільки вакцинованих відвідувачів.

Він також висловився за обов'язкову вакцинацію медичного персоналу, підкресливши, що "надзвичайно обнадіює" той факт, що кількість нових випадків COVID-19 і кількість госпіталізацій постійно скорочуються.

Однак він додав, що "дуже сумно, що переважна більшість тих, хто перебуває у відділеннях інтенсивної терапії, - це громадяни, які вирішили не вакцинуватися".

Національна організація охорони здоров'я Греції (EODY) оголосила у вівторок про 1339 нових випадків зараження в країні в порівнянні з 808 днем ​​раніше, в результаті чого загальне число досягло 411 534.

Дані EODY також показали, що в лікарнях перебував 381 пацієнт (середній вік 68 років) в порівнянні з 392 днем ​​раніше.

Водночас число смертей від COVID-19 зросло до 30 у вівторок з 24 в понеділок, в результаті чого загальне число загиблих досягло 12 331 особа.