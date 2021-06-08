У Греції планують запровадити обов'язкову вакцинацію для лікарів

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс дав зрозуміти, що уряд може зробити вакцинацію проти Covid-19 обов'язковою для медичних працівників і осіб, які здійснюють догляд в будинках для людей похилого віку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Виступаючи під час дебатів щодо законопроєкту про створення цифрового Сovid-сертифікату, він сказав, що зусилля уряду щодо переконання громадськості в перевагах щеплення "скоро" будуть замінені його "офіційною позицією" про обов'язкову вакцинацію працівників лікарень і поліклінік, а також у відділеннях по догляду за людьми похилого віку.

"Уряд прийме рішення з обережністю і з явним пріоритетом у сфері охорони здоров'я", - сказав він законодавцям.

Національна організація охорони здоров'я Греції (EODY) оголосила у вівторок про 1339 нових випадків зараження в країні в порівнянні з 808 днем ​​раніше, в результаті чого загальне число досягло 411 534.

Дані EODY також показали, що в лікарнях перебував 381 пацієнт (середній вік 68 років) в порівнянні з 392 днем ​​раніше.

У той же час число смертей від Covid-19 зросло до 30 у вівторок з 24 в понеділок, в результаті чого загальне число загиблих досягло 12 331 особа.