У Туреччині почали колоти третю дозу вакцини від коронавірусу

Туреччина почала вводити третю дозу вакцини проти COVID-19 на тлі переходу до нової фази нормалізації з 1 липня, скасувавши комендантську годину та карантинні обмеження.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Hurriyet.

Міністр охорони здоров'я заявив, що третя доза уколу в першу чергу буде запропонована медичним працівникам та особам віком від 50 років.

Туреччина вже повністю щепила понад 15 мільйонів людей, що відповідає 25% населення. Близько 35 мільйонів людей отримали першу дозу, а загальна кількість введених доз в країні сягає 50 мільйонів.

В даний час країна використовує вакцини Pfizer та Sinovac.

Відповідаючи на питання щодо планування вакцинації для тих, хто вже одужав від COVID-19, глава МОЗ сказав, що попередній підхід полягав у тому, щоб запропонувати вакцинацію через шість місяців після одужання, але тепер пацієнти можуть отримати вакцину через три місяці.

На початку червня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що отримав три дози вакцини проти коронавірусу.

Ердоган отримав першу дозу вакцини Sinovac китайського виробництва 14 січня і був одним з перших в Туреччині, хто вакцинувався. Друге щеплення Sinovac він отримав 11 лютого, а третю - 10 березня.

Ердоган став першим світовим лідером, який визнав, що отримав три дози, і сказав, що зробив це, щоб перевірити, чи підвищиться рівень його антитіл. Вчені стверджували, що для посилення імунітету понад рекомендованих двох уколів можуть знадобитися "бустерні дози" або щорічні вакцинації проти Covid-19.